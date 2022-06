Vague de départs à Saint-Trond

Les Trudonnaires devront repenser leur effectif pour la saison prochaine.

Après une belle saison ponctuée par une 9e place en Pro League, le STVV fait face à plusieurs départs dans son effectif.

C'est en effet le cas de Nelson Balongo, Wim Vanmarsenille et Ko Matsubara. "Leurs contrats ont expiré", a communiqué le club. "D'un commun accord, le Club et les joueurs ont décidé de ne pas les renouveler. Ces trois joueurs font partie de l'équipe première du STVV depuis près de 3 ans et ont tous contribué aux bons résultats de l'équipe. Un grand merci à vous et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre carrière."

En outre, les joueurs prêtés par d'autres formations quittent également le Stayen : Rocco Reitz, Junior Pius, João Klauss, Alessandro Russo, Dimitri Lavalée et Taichi Hara.

Il y a du boulot à Saint-Trond...