Karel Geraerts fait un pas en avant : "Il prend des risques, mais choisir la facilité n'a jamais été son truc"

Karel Geraerts va devenir le prochain entraîneur principal de l'Union Saint-Gilloise.

Johan Gerets a grandi avec Geraerts et est un ami d'enfance de ce dernier. Le "Strength and Conditioning Coach" des Diables Rouges est revenu sur la période de Geraerts quand il évoluait au Standard. "On pouvait alors déjà voir qu'un futur entraîneur se cachait en lui. Il avait un jeu de position incroyable et beaucoup de perspicacité tactique. Je n'ai pas été surpris qu'il soit devenu entraîneur après sa carrière de joueur", raconte le fils d'Eric Gerets dans Het Laatste Nieuws.

Dans l'ombre de Mazzù, Geraerts a pu apprendre à l'Union. "Dans le football, il faut avoir de la chance que quelqu'un vienne vous chercher, comme Felice Mazzù l'a fait avec lui. Ils se connaissaient depuis ses dernières années de footballeur à Charleroi. Cela est rapidement qualifié de favoritisme, alors que dans cette situation, vous devez faire deux fois plus d'efforts. Prendre la voie la plus facile n'a jamais été le truc de Karel."

Le battage médiatique s'estompe

Peut-il réussir en tant que T1 à Union ? "D'après ce qu'on m'a dit, il a montré à l'Union qu'il peut être proche d'un groupe, mais qu'il peut tout aussi bien user du bâton. Il prend manifestement un risque maintenant. Après deux grandes années, l'engouement pour l'Union va bientôt s'estomper. Mais si Karel parvient à rester debout au cours de la difficile troisième année, je le vois bien réussir en tant qu'entraîneur", a conclu Johan Gerets.