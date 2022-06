Le RWDM a ciblé son futur buteur

Le RWDM s'active déjà en coulisses pour préparer la saison à venir et mettre en place une équipe qui puisse faire mieux que la saison dernière avec cette deuxième place en D1B et la défaites contre Seraing lors des barrages.

Le RWDM vise la promotion en D1A la saison prochaine. Pour cela, le club bruxellois est à la recherche d'un nouvel attaquant, et a coché le nom de Lennart Mertens (29 ans).

Le joueur de Deinze, sous contrat jusqu'en 2023, a marqué douze fois la saison dernière en championnat. le club de Flandre Occidentale veut garder son buteur et lui offrir un nouveau contrat. Entre-temps, le RWDM a déjà fait une première proposition, mais elle a été refusée. Il est possible que les Molenbeeekoi reviennent bientôt à la charge avec une offre plus importante. Le joueur lui-même n'exclut pas un transfert vers la capitale.