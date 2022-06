Officiel : Karel Geraerts prend les rênes de l'Union Saint-Gilloise

La succession de Felice Mazzù, parti au RSCA, est assurée.

Il ne manquait plus que l'officialisation. Ancien adjoint de Felice Mazzù, Karel Geraerts est désigné pour reprendre le flambeau. L'ancien joueur du Standard, Bruges et Charleroi aura la dure tâche de maintenir l'Union au niveau de performance affiché cette saison.

"Notre nouveau technicien a signé un contrat d’une durée indéterminée. Les positions vacantes dans notre staff sportif seront remplies durant les prochains jours", a communiqué l'USG.

"La première fois que j’ai rencontré Karel, j’étais impressionné par son attitude positive et sa sincérité. Ces qualités se sont davantage vues durant les saisons écoulées. Durant toutes ces années, il a montré qu’il était un vrai leader et qu’il disposait d’énormément de connaissances et de savoir-faire. L’ensemble du club est donc satisfait de voir Karel prendre les rênes de notre équipe première", a commenté Alex Muzio, président du club.