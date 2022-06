Salah s'emporte à propos de Sadio Mané: "Je suis en total désaccord"

Les deux hommes pourraient ne plus jouer ensemble dans quelques semaines.

Coéquipiers depuis 5 ans, les ailiers Mohamed Salah (29 ans, 35 matchs et 23 buts en Premier League cette saison) et Sadio Mané (30 ans, 34 matchs et 16 buts en Premier League cette saison) font les beaux jours de Liverpool. Régulièrement décisifs, les deux hommes ont offert d'importants trophées aux Reds tout en s'imposant parmi les meilleurs joueurs du monde. De quoi faire naître une rivalité entre eux ? L'Égyptien a démonté une telle idée.

"On parle de rivalité entre nous, d'égoïsme, je suis en total désaccord. Je ne sais pas d'où ça vient... J'ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement et sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possibles. Cherchez un joueur de mon profil en Premier League, vous n'en trouverez aucun qui adresse autant de passes décisives que moi", a clamé le Pharaon dans les colonnes du magazine France Football.