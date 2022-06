Une légende du football danois entraîneur de Thomas Kaminski à Blackburn

9e de la défunte saison de Championship, les Blackburn Rovers ambitionnent de retrouver l'élite. Pour les mener dans cette quête, le choix s'est tourné vers Jon Dahl Tomasson (45 ans). Libre de tout contrat depuis la fin de son mandat à la tête de Malmö en décembre 2021, Tomasson s'est engagé avec le club anglais jusqu'en 2025.

Les coéquipiers du gardien belge Thomas Kaminski seront coachés par un homme qui, en tant que joueur, a remporté notamment deux Ligues des Champions et une Serie A avec l'AC Milan, une Coupe de l'UEFA avec le Feyenoord, et un titre de champion de Suède en tant que coach de Malmö.

