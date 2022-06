La présence de Mogi Bayat aurait fait capoter le transfert de Nielsen à Bruges !

Les négociations entre Unionistes et Blauw en Zwart seraient sur une voie de garage.

Dernièrement, l'on relatait que Bruges avait formulé une offre pour Casper Nielsen. L'Union Saint-Gilloise avait refusé cette dernière, car largement en-dessous de leurs attentes. Et maintenant, où en sommes-nous ?

Et bien, selon les informations d'Het Laatste Nieuws, la tendance serait vers un échec du transfert vers les terres brugeoises. Le prix demandé pour le Danois, de 6 millions d'euros plus un supplémentaire en bonus, aurait largement refroidi les ardeurs Blauw en Zwart. De plus, le fait que Mogi Bayat ait été mandaté par l'Union pour négocier et faire grimper les enchères n'aurait pas du tout enchanté les dirigeants brugeois.

Nielsen se dirigerait donc vers un club étranger. Il verrait cela comme une chance de disputer la Coupe du monde au Qatar.