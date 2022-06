Le président de Metz ne veut pas abandonner Seraing malgré les nouvelles réglementations : "Il faudra trouver des solutions"

La saison dernière, Metz avait prêté huit joueurs au RFC Seraing. Quid de l'exercice 2022-2023 avec les nouvelles règles de la FIFA ?

Le RFC Seraing a changé de visage lors de cette reprise estivale. Les Métallos n'étaient que dix-huit au Pairay pour la reprise des entraînements dirigée par le nouveau coach José Jeunechamps. Par rapport à l'exercice précédent, il manque huit joueurs de Metz, à savoir Mikautadze, Maziz, Jallow, Dietsch, Lahssaini, Cachbach, Djédjé et Douane.

Le nouveau directeur sportif des Grenats Pierre Dréossi a évoqué le cas de Seraing en conférence de presse ce jeudi. "Seraing est et reste important dans le groupe. On ne peut pas déshabiller l'un pour habiller l'autre. Effectivement, la priorité reste le FC Metz. Mais avec le nombre de joueurs présents actuellement et pour la progression de certains, il y aura comme les années précédentes autant de joueurs qui iront en Belgique la saison prochaine. Néanmoins, les joueurs présents l'année dernière devront revenir à un moment ou l'autre pour jouer chez nous", a expliqué le Français âgé de 62 ans.

Toutefois, le président du FC Metz Bernard Serin a tenu à donner quelques précisions. "Je veux apporter un élément nouveau, à savoir les réglementations de la FIFA qui ont changé. On ne peut plus prêter que trois joueurs issus d'un club à un autre club (une mesure qui va contre les clubs "satellites" que les grosses formations utilisent pour faire jouer ceux qui n'ont pas de place dans leur effectif, ndlr.). Et donc, il faudra trouver des solutions car nous avions prêté huit joueurs à Seraing lors du dernier exercice. Il faudra faire des modifications, nous pourrions prêter directement des joueurs de Dakar en Belgique au lieu de rejoindre Metz avant. Une donnée nouvelle dans la gestion entre Metz et Seraing", a précisé l'homme fort des Lorrains.