Sadio Mané au Bayern : le verdict est tombé !

Le Sénégalais va bel et bien débarquer en Bavière.

La fin d'une saga qui aura secoué l'actualité du mercato ces dernières semaines. Sadio Mané (30 ans, 51 matchs, 23 buts et 5 assists cette saison) va découvrir un nouveau championnat et un nouveau club. La star sénégalaise va débarquer au Bayern de Munich. Les envies d'ailleurs de Robert Lewandowski auraient motivé les dirigeants du champion d'Allemagne en titre de s'activer pour trouver du renfort en attaque. Les Reds auraient d'abord rechigné, mais l'arrivée de Darwin Nunez en provenance du Benfica aurait changé la donne ces derniers jours.

Les grands médias et journalistes spécialisés - dont Sky Sport et Fabrizio Romano - annoncent un accord entre toutes les parties. Le Sénégalais, sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool, devrait arriver pour un chèque de moins de 40 millions d'euros bonus compris. On parle d'un contrat de 3 ans.

Bayern will pay €32m guaranteed fee for Sadio Mané. Contract already set to be signed, valid until June 2025. Liverpool wanted to sign Nunez in order to approve Sadio’s departure. 🚨🤝 #LFC



Liverpool will also receive add-ons, for a maximum of potential €40m total fee package. pic.twitter.com/9uqzXJ3s17 June 17, 2022

❗️❗️❗️News #Mané: DONE DEAL! TOTAL AGREEMENT! He will join FC Bayern !!! @SkySportDE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 17, 2022