🎥 Maxime Lestienne épanoui à la conquête de Singapour : "Ils sont fous de lui ici"

L'ancien Rouche avait opté pour une aventure exotique.

Au début de la nouvelle année, Maxime Lestienne quittait Sclessin pour rejoindre Singapour et les Lion City Sailors.

Un pari osé mais le joueur de 30 ans n'a pas manqué ses débuts dans son nouveau club avec quatre buts et neuf passes décisives en 14 rencontres.

Cinq mois plus tard, il ne semble donc pas avoir regretté son choix : "Ils sont fous de lui ici. Il est décisif presque à chaque match, avec un but ou une passe décisive. On voit qu'il se sent bien, qu'il a de nouveau confiance en lui et que le coach lui fait confiance", a confié son épouse Kiara dans les colonnes de Krant van West-Vlaanderen.

"Il n'est pas facile de toujours être performant sous pression, surtout après ce que Maxime a vécu", poursuit cette dernière. "Mais on voit qu'il se sent bien aujourd'hui, qu'il a de nouveau confiance en lui et que le coach lui fait confiance. Maxime mérite d'être à nouveau heureux dans le football. Si vous regardez un match ici et que vous entendez les présentateurs, vous penserez que Maxime est Ronaldo (rires)."

Il a retrouvé le plaisir de jouer, et selon elle enfin, il devrait honorer son contrat jusqu'en 2023. Il pourrait même prolonger le plaisir après cela.