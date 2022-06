🎥 Van Bommel donne son premier entraînement avec l'Antwerp

Mark Van Bommel a effectué ses premiers pas en tant qu'entraîneur de l'Antwerp ce lundi. Un premier entraînement a été dirigé par l'ancien international néerlandais.

"C'est bon d'être de retour sur le terrain, même si nous ne sommes pas encore au complet", a-t-il confié.

L'arrivée de Van Bommel a été officialisée le 26 mai dernier en lieu et place de Brian Priske, remercié trois jours plus tôt.

We spraken na afloop van de eerste training van het seizoen met onze nieuwe coach, Mark van Bommel! 🆕👔



đŸ—Łïž « We hebben maar een korte voorbereiding, over vier weken moeten we er iédere donderdag en zondag staan! »#RAFC #PreSeason pic.twitter.com/u0sEPiptDO