Le patron de l'arbitrage belge présente sa démission

Une figure importante de notre instance du football national a présenté sa démission.

L'Union belge de football a annoncé ce mardi que David Elleray quittait sa fonction de président au sein du professional refereeing board. Il a présenté sa démission. Elleray est un ancien arbitre d'abord de Premier League anglaise, puis au niveau international.

"L'URBSFA a le regret d'annoncer que David Elleray a décidé de démissionner de son poste de président du Professional Refereeing Board. Vu qu'il s'est installé en Afrique du Sud et, en tenant compte de la situation post-pandémie, il ne peut plus s'engager à venir en Belgique assez régulièrement pour assurer ses fonctions.

David Elleray avait rejoint l'URBSFA en décembre 2018 en tant que conseiller afin de relever le niveau de l'arbitrage belge", explique le communiqué officiel.

Le principal intéressé s'est exprimé au sujet de ce départ : "J'ai été honoré de pouvoir diriger la restructuration et la croissance de l'arbitrage belge, ainsi que la création d'un Professional Refereeing Department (PRD) impressionnant et très actif. L'amélioration significative des performances sur et en dehors du terrain témoigne du dévouement de nombreuses personnes ; les progrès ont été très gratifiants à observer, tout comme la réputation internationale croissante des arbitres belges.

Je continuerai à m'intéresser de près à l'arbitrage belge et je souhaite à tous les membres de l'URBSFA le meilleur pour l'avenir.”