Un énorme flop du Real Madrid va rebondir à la Fiorentina

Trois années après son arrivée pour 60 millions d'euros, l'attaquant va quitter la Casa Blanca.

Luka Jovic (24 ans, 19 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) va quitter le Real Madrid pour rejoindre la Fiorentina, selon la presse italienne et espagnole. L'attaquant serbe a donné son accord pour partir en Italie.

Un transfert sous la forme d'un prêt, avec une possible option d'achat, et la prise en charge de la moitié du salaire par la Viola.