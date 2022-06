Après sa "trahison", Romelu Lukaku ne sera pas accueilli comme "un roi" à l'Inter

Les fans de l'Inter ne feront pas de cadeau à Lukaku pour son retour.

"Nous pouvons pardonner ces choses avec le temps, mais pas les oublier." Ce sont les mots du collectif de la Curva Nord, ultras de l'Inter Milan. Alors que le retour de Romelu Lukaku - en prêt - se précise, les supporters lui ont clairement fait savoir qu'il va devoir mouiller le maillot et se racheter à leurs yeux après l'affront de son départ vers Chelsea. Le collectif de supporters a posté un message sur sa page Instagram expliquant que Lukaku n'est plus "un roi, mais un joueur comme les autres."

"La Curva Nord soutient l'Inter et ne s'opposera pas à son arrivée. Pourtant, personne n'est autorisé à l'accueillir avec des écharpes ou des banderoles appartenant à notre groupe Curva. Tout ce qui sera fait pour lui à l'avenir, il devra le gagner sur le terrain avec humilité et sueur. Il a été traité comme un roi ici, maintenant c'est un joueur comme tant d'autres. Soyons clairs : nous ne l'encouragerons jamais. Mais ne tombons pas dans le piège inverse en salivant immédiatement après lui. (...) Nous avons appris la trahison de Lukaku et avons été très énervés. Nous pouvons pardonner ces choses avec le temps, mais pas les oublier."

Big Rom est attendu au tournant...