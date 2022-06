Le PSG entrerait dans la danse pour un espoir de Ligue 1

Il devait quitter la France, mais il pourrait aller au PSG.

Et si le Paris Saint-Germain et le Real Madrid nous offraient un nouveau feuilleton ? Après les épisodes Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, les deux clubs pourraient en tourner un troisième avec Hugo Ekitike (20 ans, 24 matchs et 10 buts en L1 cette saison), qui devrait quitter le Stade de Reims cet été. Comme nous vous l'expliquions récemment, l'agent de l'attaquant s'est rendu dans la capitale espagnole pour y rencontrer l'état-major madrilène, mais le PSG n'a pas dit son dernier mot.

Comme l'explique le très fiable Fabrizio Romano, les Rouge et Bleu continuent de surveiller attentivement la situation d’Ekitike, et pourraient donc s’activer prochainement en fonction des avancées de la concurrence, Newcastle étant également impliqué. Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du PSG, apprécierait beaucoup le joueur. Toujours selon notre confrère, le PSG ne le prêtera pas à son futur ex-club pour une saison, et l’intégrera donc directement à son effectif.

Pour rappel, Newcastle dispose d’ores et déjà d’un accord avec Reims. Mais pas encore avec le joueur, à en croire les informations de Fabrizio Romano. Contrairement aux deux autres clubs, les Magpies ne joueront pas la Ligue des Champions la saison prochaine.