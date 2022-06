Officiel : Dans le viseur du Club de Bruges, Benik Afobe file à Millwall

Benik Afobe ne viendra pas au Club de Bruges puisqu'il a rejoint Milwall, le club où il était prêté la saison dernière. L'attaquant quitte donc définitivement Stoke City pour rallier les Lions où il a paraphé un contrat d'un an. Afobe évoluera donc de nouveau en Championship la saison prochaine.

