🎥 Le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot

A quelques jours de la reprise, le Paris Saint-Germain a décidé de dévoiler son futur maillot domicile pour la saison 2022/2023.

Mécontents de la tunique du dernier exercice en raison de l'absence de la bande centrale rouge, les fans du PSG la retrouveront pour la saison à venir, mais celle-ci sera blanche, et non rouge comme sur l'historique "maillot Hechter", plébiscité par les fans et remis au goût du jour lors de la saison 2020-2021.

Concernant le sponsor, le champion de France est désormais lié à Qatar Airways, qui remplace Accor Live Limitless, en place au cours des trois dernières saisons.