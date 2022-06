Officiel : Jordi Amat rebondit en Malaisie

Arrivé il y a 3 ans à Eupen en provenance du Rayo Vallecano, Jordi Amat (30 ans) s'est imposé en tant que patron. Promu capitaine, il a disputé 86 matchs. En fin de contrat à la fin du mois, le défenseur central s'est trouvé un nouveau point de chute. Il s'est en effet engagé au club de Johor Darul Ta'zim, champion de Malaisie.

Welcome to the Home of the Southern Tigers!#JordiAmat#NewSigning#JDTFamily pic.twitter.com/hK2OBaQM0e