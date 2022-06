Le point sur la situation de Casper Nielsen : comment l'Union a compliqué les choses plus que nécessaire

Le dossier Casper Nielsen crée la polémique. Une affaire classique : le milieu de terrain veut partir, l'USG lui met des bâtons dans les roues. Tristement classique, en réalité, pour un club qui écorne son image.

On se rappelle de la belle légende qui se chuchotait lors du mercato hivernal : ce fameux "pacte" qu'auraient passés les joueurs de l'Union Saint-Gilloise, le staff et leur direction afin que personne ne quitte le navire à mi-chemin. Plutôt que de pacte, il s'agissait plutôt d'une semi-promesse des dirigeants unionistes : aucun cadre n'obtiendrait son bon de sortie dès l'hiver, mais chaque joueur pourrait partir une fois la saison terminée, moyennant offre suffisante.

Parmi ces cadres souhaitant naturellement passer un palier, un nom surtout : Casper Nielsen. Alors que beaucoup de joueurs de l'Union sont probablement conscients d'avoir profité d'un concours de circonstances exceptionnelles et d'une symbiose rare pour se hisser à leur meilleur niveau, Nielsen semble lui pouvoir tutoyer les sommets. À deux conditions : partir maintenant, et faire le bon choix. À 28 ans, un mauvais choix sera la fin des rêves, et tout le monde au Duden est conscient que la saison à venir ne peut qu'être moins bonne.

Le pacte avec le Diable

D'un commun accord avec Karel Geraerts, qui comprend bien, Nielsen ne joue donc pas les matchs de préparation. Comme Muleka et Bastien au Standard, qui préparaient un départ, par exemple. Le Danois, cependant, garde la forme et est prêt à faire ses valises dès qu'une offre qui lui convient arrivera. Problème : l'Union Saint-Gilloise a joué un drôle de jeu en demandant de l'aide à Mogi Bayat dans le dossier, et ce alors que Casper Nielsen a bien un agent, avec lequel la collaboration se passe très bien.

© photonews

La présence de Bayat, bien sûr, signifie des négociations plus âpres. On sait la facilité qu'a le frère de Mehdi Bayat à débloquer un deal. Sauf qu'il n'y avait pas franchement grand chose à "débloquer" pour le moment, le mercato débutant à peine et les offres ne faisant que commencer à affluer. Et qui dit nouvel intermédiaire dit aussi nouveau pourcentage dans la poche de ce dernier. Le Club de Bruges ne s'y est pas trompé et a refusé de discuter.

Le choix sera le sien

Sans surprise, c'est donc l'une des chasses gardées de Mogi Bayat qui a ensuite tenté sa chance : La Gantoise. Un accord aurait été trouvé avec l'Union, affirmait Het Laatste Nieuws, mais Nielsen a refusé. Il veut l'étranger et, surtout, il veut choisir sa destination, en concertation avec son propre entourage. On peut presque prédire ce qui arrivera : des offres du FC Nantes ou d'Udinese, où Bayat a ses entrées. Conviendraient-elles à Nielsen ? Probablement pas. Et le médian n'est pas pressé, contrairement à l'Union Saint-Gilloise, visiblement.

Si Nielsen veut absolument faire le bon choix, quitte à prendre son temps, c'est aussi en raison de la perspective de la Coupe du Monde 2022. Le meneur de jeu unioniste est devenu international danois cette année, mais ne fait pas encore partie des valeurs sûres du sélectionneur. Du côté de l'USG, on poussera certainement encore pour que Casper Nielsen accepte l'un des deals proposés par Mogi Bayat. En vain, si cela ne tient qu'au joueur...