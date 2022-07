Manchester United: Erik ten Hag va faire un grand ménage

Neuf joueurs vont devoir quitter le club.

A peine arrivé à Manchester United, l’entraîneur Erik ten Hag entend rapidement faire passer ses messages et autres idées. Afin de libérer de la place dans un effectif chargé, le technicien néerlandais prépare ainsi un grand ménage et a notamment décidé de pousser neuf joueurs vers la sortie, d’après les informations du site Goal.

En plus du gardien Dean Henderson, a priori disponible pour un prêt, le coach mancunien aimerait se débarrasser des défenseurs Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Alex Telles, Brandon Williams et Phil Jones, mais aussi du milieu offensif Andreas Pereira, ainsi que de l’attaquant français Anthony Martial. Du beau monde disponible, donc, sur le marché des transferts et la possibilité pour les Red Devils de récupérer de précieuses liquidités pour financer d'importantes opérations (Frankie de Jong, Antony, Christian Eriksen...).