Officiel : Vincent Kompany et Burnley accueillent une nouvelle recrue

Il s'agit de la quatrième officialisation des Clarets, en attendant Jackson Muleka et Samuel Bastien.

Fraîchement relégué en Championship, Burnley s'active sur le marché des transferts, avec l'aide de Vincent Kompany, afin de retrouver le plus rapidement possible l'élite du football anglais. Après les arrivées d'Adam Phillips, Scott Twine et Luke McNally, les Clarets officialisent désormais l'arrivée de CJ Egan-Riley.

Ce défenseur central de 19 ans, qui appartenait à Manchester City, a signé un contrat de quatre ans avec le pensionnaire de Championship. Il s'agit d'un transfert où l'on voit évidemment la patte et les contacts de Vincent Kompany.

Depuis le départ de Nick Pope, gardien titulaire, qui a quitté le navire contre un montant avoisinant les 12M €, Burnley dispose désormais d'une belle enveloppe pour se renforcer durant ce mercato, et les arrivées prochaines de Jackson Muleka et de Samuel Bastien en provenance du Standard de Liège devraient perpétuer ce sentiment.