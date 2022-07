Officiel: Mario Stroeykens prolonge au Sporting d'Anderlecht

Le jeune attaquant de 17 ans Mario Stroeykens a prolongé son contrat au Sporting d'Anderlecht. Il a prolongé jusqu'en 2024.

À 17 ans, Stroeykens a déjà disputé 12 rencontres avec Anderlecht dont 10 en Pro League.

Here we go. Mario Stroeykens prolonge son contrat jusqu’en 2024 🟣⚪https://t.co/kilKTdZNsE pic.twitter.com/EhvT28n2Ox