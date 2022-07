Cristiano Ronaldo va-t-il quitter Manchester United ?

Le dossier Cristiano Ronaldo pourrait agiter l'été...

Comme cela a déjà pu être dit depuis quelques semaines, Cristiano Ronaldo semble vouloir quitter Manchester United. Le Telegraph, entre autres, affirme ce samedi que le Portugais aurait fait savoir à sa direction sa volonté de départ. Il reste un an de contrat à CR7, qui est déçu du manque d'ambition du club et des difficultés rencontrées. Ronaldo aurait réclamé du mouvement cet été sur le marché des transferts et ne serait pas satisfait à l'heure actuelle.

En effet, souligne le média anglais, c'est la première fois depuis 2010 que Manchester United n'a encore enregistré aucune arrivée en juin (en dehors de l'entraîneur Erik ten Hag), et ce alors que les Red Devils ont péniblement terminé 6e la saison passée. Tyrell Malacia, latéral international néerlandais, devrait être la première recrue dans les jours à venir.

Un départ de Cristiano Ronaldo serait un coup dur car à 37 ans, le quintuple Ballon d'Or a encore été (et de loin) le meilleur buteur de ManU la saison passée (24 buts toutes compétitions confondues). Un début de réponse sera peut-être donné la semaine prochaine, quand Ronaldo sera de retour de vacances.