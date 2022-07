Confirmation pour Bordeaux : le club est relégué en National et risque la liquidation

Mais comme le rapporte 20minutes, la Commission d'Appel de la DNCG n'a pas été clémente avec les Girondins de Bordeaux. La rétrogadation administrative du club en National a été confirmée. Pire : le club bordelais risque désormais un dépôt de bilan et une liquidation judiciaire. Un sort qui rappelle celui de l'Excel Mouscron, autre club d'un certain Gérard Lopez, à la tête des Girondins...

