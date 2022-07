Après Galtier, au tour de Fournier de quitter l'OGC Nice

Nice s'apprête vraiment à entrer dans une nouvelle ère.

Julien Fournier quitte Nice. Comme prévu, le directeur du football de 48 ans a décidé de renoncer à ses fonctions malgré le récent départ de Christophe Galtier pour le Paris Saint-Germain.

"Suite à des divergences stratégiques, l’OGC Nice et Julien Fournier ont décidé d’un commun accord de suivre des chemins séparés. Le club et son désormais ex-directeur du Football conservent néanmoins un profond respect mutuel. (...) À l’heure de se dire au revoir, l’ensemble du club remercie profondément Julien Fournier pour le travail accompli et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses futurs projets", a indiqué le Gym dans un communiqué.

C'est l'Anglais Iain Moody qui devrait prendre le relai.