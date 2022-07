Un club de Premier League aurait fait une offre pour Youri Tielemans

Youri Tielemans restera-t-il à Leicester City ? Le Diable Rouge n'a pas encore prolongé son contrat et semble hésitant. Un club du top anglais aurait décidé de prendre les devants.

Alors que le contrat de Youri Tielemans à Leicester City s'achève en 2023, les Foxes semblent petit-à-petit devoir se faire une raison : le Diable Rouge pourrait bien partir cet été plutôt que de prolonger. Le milieu de terrain de 25 ans pourrait encore rapporter un beau montant à son club. Ainsi, le Sun affirme ce jeudi qu'Arsenal serait sur le point de formuler une offre à hauteur de 30 millions de livres (environ 35 millions d'euros) pour Tielemans. Les Gunners seraient confiants dans leurs chances de devancer Manchester United et Newcastle United, autres clubs cités.

Arsenal s'est déjà renforcé dans le département offensif avec les arrivées de Gabriel Jesus (Manchester City) et Marquinhos (Sao Paulo), et veut désormais étoffer son milieu de terrain. Ruben Neves était l'une des cibles de Mikel Arteta mais coûte bien trop cher pour Arsenal (près de 88 millions d'euros). L'ancien de Genk Sergej Milinkovic-Savic est également cité, mais son âge et, là aussi, son prix poussent plutôt Arsenal à se tourner vers Youri Tielemans.

Toujours selon le Sun, Tielemans serait intéressé à l'idée de faire partie du projet de reconstruction au sein du club londonien. Son arrivée, toutefois, risquerait fort de faire de l'ombre à un certain Albert Sambi Lokonga...