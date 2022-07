Officiel : Clément Lenglet rejoint la Premier League

Clément Lenglet est prêté pour une saison à Tottenham.

Le joueur de 27 ans était dans le viseur de plusieurs formations mais rejoint finalement le quatrième de Premier League.

Indésirables au FC Barcelone, Lenglet travaillera sous les ordres d'Antonio Conte et tentera de faire son trou en Angleterre, au sein d'une formation qualifiée de justesse pour la Ligue des Champions.

✍️ We are delighted to announce the signing of Clément Lenglet on a season-long loan from Barcelona, subject to international clearance and a work permit. #WelcomeLenglet