Première victoire pour Malines en amical : "Il reste encore beaucoup de travail à faire"

Malines s'est imposé 1-0 dans les dernières minutes face au Maccabi Haifa. L'unique buteur, Rob Schoofs, s'est exprimé à propos de cette victoire.

Première victoire en amical pour le KV Malines, après des défaites face à Courtrai et l'Antwerp. Les hommes de Danny Buijs ont remporté la partie devant leur public grâce à un but dans les derniers instants de leur maître à jouer Rob Schoofs. "C'était une longue attente pour le but, mais heureusement, il est arrivé juste à temps. Cette victoire me donne un bon feeling. Surtout après les défaites des dernières semaines. Le Maccabi jouera bientôt les tours préliminaires de la Ligue des champions, donc c'est vraiment une équipe de qualité", a déclaré le capitaine du Malinwa dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

"Nous avons encore beaucoup de travail à faire" afin d'affiner la tactique de Buijs, a admis Schhofs. La compétition commence dans deux semaines. Ensuite, vous ne pouvez changer (vos joueurs) que cinq fois. Les garçons doivent gagner en volume et en rythme", a considéré le nouveau tacticien du KaVé.