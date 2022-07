Le Belge Tom Saintfiet parmi les cinq meilleurs entraîneurs du continent africain

La semaine passée, nous interviewions Tom Saintfiet, sélectionneur de la Gambie et nominé parmi les 10 entraîneurs de l'année en Afrique. Le top 5 a été révélé, et Saintfiet fait partie des finalistes !

Le 21 juillet prochain sera désigné par la CAF le vainqueur du titre de Coach de l'année. "Je ne gagnerai pas le trophée", nous affirmait Tom Saintfiet, interviewé dans nos colonnes. Peut-être pas, mais le sélectionneur de la Gambie accompagne du beau monde dans le top 5. Carlos Queiroz (Egypte), Pitso Mosimane (Al-Ahly), Aliou Cissé (Sénégal), Walid Regragui (Wydad AC) et donc Tom Saintfiet forment le top 5. Les grands favoris sont Cissé, vainqueur de la CAN avec le Sénégal, et Regragui qui a remporté la Ligue des Champions avec le Wydad Casablanca.