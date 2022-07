Les terribles confessions de Drinkwater: "Je suis parti, je suis soulagé"

Le milieu de terrain, champion avec Leicester, a connue une belle descente aux enfers à Chelsea.

Sous contrat avec Chelsea lors des 5 dernières années, le milieu de terrain Danny Drinkwater (32 ans) a totalement perdu son football et n’a jamais pu montrer son meilleur visage. Désormais libéré par les Blues, l’ancien joueur de Leicester a exprimé de grands regrets concernant ces années gaspillées.

"J'ai l'impression de me dire : 'tu as gâché ces cinq années'. Si j’étais resté à Leicester, que je n’avais pas été blessé ou que le club m’avait traité différemment... Il y a tellement de 'si'. C'est frustrant, à 100 %. Ne pensez pas que je ne suis pas encore rongé par la façon dont ça s'est passé. Je m'en veux toujours. Maintenant que je suis parti, je me sens soulagé. (…) J’ai souffert (de problèmes de santé mentale en 2019, ndlr). Mes grands-parents sont décédés, mon père a été diagnostiqué d’une leucémie, j'ai perdu mon chien et j'ai conduit en état d'ivresse, ce n'est pas moi", a confié l'Anglais pour Sky Sports.