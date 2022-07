Officiel : Un ancien Diablotin quitte Manchester United mais reste en Premier League

Avant de choisir le Brésil, le milieu offensif de formation a disputé plus de 25 rencontres pour les équipes nationales belges espoirs.

S'il y en a bien un qui peine à définitivement faire exploser sa carrière, c'est bien Andreas Pereira. Du haut de ses 26 ans, le milieu offensif de formation n'a disputé que 45 rencontres toutes compétitions confondues avec Manchester United, club qu'il a rejoint pour peaufiner sa formation en... 2012.

Prêté successivement à Grenade, Valence, la Lazio Rome et à Flamengo, Andreas Pereira quitte officiellement le nord de l'Angleterre et rejoint Londres, puisqu'il s'est engagé avec Fulham. Après avoir disputé près de 30 rencontres toutes compétitions confondues au Brésil cette saison, le joueur passé par le centre de formation de Lommel et du PSV Eindhoven retrouve donc la Premier League, où il souhaite désormais s'imposer.