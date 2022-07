Officiel : Boli Bolingoli (ex-Club de Bruges et Celtic) de retour en D1A

Il avait quitté le Club de Bruges et la Belgique en 2017 pour rallier l'Autriche et le Rapid Vienne.

Boli Bolingoli rejoint le KV Malines en provenance du Celtic. L'arrière gauche âgé de 27 ans a signé un contrat de deux saisons Derrière les casernes.

Le défenseur passé par le Club de Bruges, le Rapid Vienne, le Celtic, Saint-Trond et Istanbul Basaksehir tentera ainsi de se relancer et d'apporter toute son expérience à Malines. "Boli sait ce que c'est que de jouer sous pression. Le Club, le Celtic, le Rapid, ce sont tous des équipes de premier plan dans leur ligue. Et puis il y a ses matchs en Ligue des champions et en Ligue Europa. Il peut nous donner une impulsion supplémentaire tant sur le plan défensif qu'offensif", déclare le directeur sportif Tom Caluwé.

Bolingoli suit les traces de son oncle, Roger Lukaku qui avait rejoint le KaVé il y a 25 ans. "Je n'ai pas encore parlé à Roger du KV Malines", explique l'arrière gauche sur le site du club. "Je cherchais simplement un club où l'on se sent comme dans une famille. Dès le premier contact, cela a été immédiatement clair. Je veux jouer à nouveau et m'amuser. C'est mon premier objectif à Malines."