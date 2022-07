Pas question de rejoindre Zulte pour Charly Musonda qui sort du silence : "Mon amour pour Anderlecht est trop grand"

La disparition de Charly Musonda lors d'un entraînement à Zulte Waregem a suscité beaucoup d'émoi. L'ancien joueur de Chelsea a expliqué pourquoi il s'était tenu à l'écart.

"J'ai vu passer des choses, mais ma position est claire", a-t-il écrit sur Instagram. "Je suis allé m'entraîner à Waregem parce que la préparation en Belgique commence déjà la première semaine de juin, soit quelques semaines plus tôt que la plupart des équipes intéressées par les joueurs libres. J'ai également pensé que ce serait plus amusant de m'entraîner avec un groupe, plutôt que de rester seul pendant deux semaines."

Mais il a développé une douleur au niveau de son pied gauche. "J'ai ensuite choisi de ne pas prendre de risques, d'autant que je suis en pourparlers avec plusieurs équipes. J'ai pensé que c'était le meilleur choix pour ralentir et suivre un traitement afin d'être prêt pour mon prochain défi. C'est ce que j'ai dit à l'entraîneur de Zulte Waregem. Donc ce n'est pas vrai que j'ai disparu. J'aime le football et je me sens beaucoup mieux à nouveau".

Selon Musonda, ce n'était même pas un test du côté de Zulte. "Je ne me suis jamais vu revenir en Belgique, mon amour pour mon ancien club d'Anderlecht est trop grand pour cela. Mais je tiens à remercier Zulte Waregem de m'avoir accepté lors de la reprise des entraînements."