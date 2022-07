Officiel: accord entre Leeds et le FC Barcelone !

Le FC Barcelone a trouvé un accord avec Leeds pour le transfert de Raphinha (25 ans, 35 matchs et 11 buts en Premier League pour la saison 2021-2022). Le club catalan a officialisé la nouvelle ce mercredi.

Un transfert qui va coûter 67 millions d'euros, dont 9 millions d'euros de bonus, au vice-champion d'Espagne. Pour rappel, l'ailier brésilien va s'engager pour cinq années, soit jusqu'en juin 2027, avec les Blaugrana.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha