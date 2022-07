🎥 Amicaux : Anderlecht défait par Lyon avant la revanche de ce soir, l'Union écrase Feyenoord

La préparation des clubs de JPL touche doucement à sa fin, plusieurs rencontres amicales étaient encore programmées cet après-midi.

Anderlecht - Lyon

Le Sporting a perdu son premier match contre Lyon lors d'un match riche en buts. Antoine Colassin donnait l'avantage à Anderlecht en première période, avant que l'OL n'égalise avant la mi-temps via Moussa Dembele.

Après le repos, Rayane Cherki offrait l'avance aux Français. Lucas Stassin égalisait mais le Sporting voyait finalement Sofiane Augarreau planter le but de la victoire à dix minutes du terme pour s'imposer 2-3. Une deuxième confrontation est prévue entre les deux formations à 20h.

Feyenoord - Union

L'Union se frottait à Feyenoord dans une partie de 4x30 minutes. Les Bruxellois, qui préparent la JPL et leur tour préliminaire de Ligue des champions, sortent d'une bonne préparation et ont ponctué celle-ci d'une belle et nette victoire face à une pointure d'Eredivisie.

En fin de première période, Bart Nieuwkoop (44e) ouvrait le score face à son ancien club avant qu'Ayensa (59e) ne double la mise avant l'heure de jeu. Ross Sykes (97e) puis Ilyes Ziani (119e) enfonçaient le clou lors de la dernière demi-heure de la partie. L'Union ponctue sa préparation en beauté et peut se tourner vers STVV.