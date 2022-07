Ronny Deila : "Je suis très heureux de la performance de mes joueurs"

Ce samedi après-midi (14h), le Standard de Liège a disputé sa dernière joute amicale de sa préparation estivale contre le Borussia Mönchengladbach (1-1).

Le Standard de Liège a disputé une bonne rencontre face au Borussia Mönchengladbach. Outre le résultat, le matricule 16 a livré un match solide et consistant pendant nonante minutes. "Je suis très heureux de la performance de mes joueurs. Nous étions bien organisés et disciplinés. Puis, nous avons fait preuve d'une bonne mentalité. Nous avons grandi au fil de la rencontre et avons été meilleurs après la pause. Sommes-nous prêts pour le début du championnat ? C'est encore impossible à dire. Nous posons encore les fondations de notre jeu et il y a encore beaucoup de détails à régler", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Le technicien norvégien a donné des nouvelles de Gilles Dewaele et Merveille Bokadi, absents ce samedi à Sclessin. "Ils sont légèrement blessés, rien de sérieux", a précisé le T1 des Rouches avant d'expliquer pourquoi Noë Dussenne était sur le banc. Kostas Laifis était capitaine aux côtés de Nathan Ngoy en défense centrale. "Il avait déjà disputé beaucoup de minutes et je voulais explorer toutes les pistes que j'avais pour ma charnière centrale", a-t-il ajouté.