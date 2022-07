Officiel : Guy Mbenza quitte définitivement l'Antwerp

Arrivé au matricule 1 en provenance du Cercle de Bruges en 2020, l'attaquant congolais n'a pas reçu sa chance au Bosuil et a été envoyé en prêt la saison passée.

Auteur d'un prêt plus que réussi du côté du Wydad Casablanca où il a inscrit pas moins de 19 buts et remporté la Ligue des Champions Africaine et le championnat marocain, Guy Mbenza était fort convoité durant ce mercato estival.

Le buteur âgé de 22 ans quitte définitivement l'Antwerp pour rejoindre le club saoudien d'Al-Tai où il a paraphé un contrat de deux saisons, plus une année en option. Le montant du transfert serait de 500.000 euros.