Toby Alderweireld : "Hâte de rembourser mon salaire sur le terrain"

L'homme aux 121 sélections avec les Diables Rouges a participé à son premier entraînement avec le Great Old.

Il s'agit d'une des plus grosses surprises de ce mercato estival : Toby Alderweireld, l'homme aux 121 sélections avec les Diables Rouges, a officiellement rejoint l'Antwerp, qui ne cache pas son objectif de remporter le championnat aussi rapidement que possible.

Aperçu pour la première fois en fin de saisons dans les travées du Bosuil, le joueur de 33 ans a confirmé qu'il s'agissait des premières discussions entre les différentes parties. "Dès que le directeur sportif Marc Overmars, que je connais bien depuis mon passage à l'Ajax, m'a invité une fois à un match, la balle a commencé à rouler. Ainsi est né un conte de fées. J'ai joué dans de très beaux clubs, mais celui-ci est très spécial. Pouvoir défendre les couleurs de sa propre ville est fantastique. L'attrait d'Anvers est devenu trop grand."

Lors de sa conférence de presse de présentation, le défenseur central a étalé toutes ses ambitions. "Que mon salaire et mon statut mettent la pression ? Je ne vois pas cela comme un point négatif. Il y avait toujours de la pression à l'Ajax, à l'Atletico, à Tottenham et en équipe nationale. J'ai hâte de rembourser mon salaire sur le terrain. Peu importe que de nombreux regards soient braqués sur moi. Je vais juste me donner à 100% chaque jour."

Malgré son passé dans les plus grands championnats européens, Toby Alderweireld est conscient qu'il ne survolera pas le championnat de Belgique aussi facilement que certains pourraient l'imaginer. "Je me rends compte que la compétition belge n'est pas la plus facile et qu'elle peut être physiquement dure. Mais je veux mener ce combat. Je vais essayer de guider l'équipe, mais je vais surtout rester moi-même."

Alors que la Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas, Alderweireld savait qu'il devait reprendre du rythme et se remettre en avant. "Mon premier entraînement à Anvers s'est bien passé. Cela me donne confiance et me fait soupçonner que je serai bientôt prêt pour le gros travail. Pendant la saison intermédiaire, je me suis beaucoup entraîné individuellement et je sens que je suis plutôt en forme. Dans mon ancien club au Qatar, j'avais moi-même l'habitude de m'entraîner régulièrement. En vue de l'équipe nationale, je voulais garder ma concentration. Le fait que l'on me présente à nouveau des matchs de plus en plus solides n'est que positif."