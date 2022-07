Ronny Deila et le Standard prêts à recevoir La Gantoise : "Faire de notre stade une forteresse imprenable"

Le Standard de Liège ouvrira le bal de la saison 2022-2023 en recevant La Gantoise ce vendredi soir (20H45).

Ronny Deila pourra compter sur l'ensemble de son groupe. Toutefois, deux joueurs sont incertains. "Tout va bien, j'avais 23 joueurs à l'entraînement. Tout le monde est sur le pont pour cette rencontre. Merveille Bokadi et Gilles Dewaele (absents contre Mönchengladbach samedi dernier) s'entraînent et nous verrons s'ils sont prêts pour la rencontre de vendredi", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Arnaud Bodart gardien N°1

Ronny Deila a tranché entre Arnaud Bodart et Laurent Henkinet. "J'ai à disposition deux très bons gardiens qui s'entendent très bien en plus. Un privilège d'avoir deux portiers comme Arnaud et Laurent. Un choix difficile, mais Arnaud semble être le bon choix par rapport à sa bonne préparation estivale", a souligné le technicien norvégien qui a choisi son capitaine. "J'ai choisi, mais je dois d'abord en parler à mes joueurs ce jeudi. Il n'y aura pas de grande surprise", a ajouté le coach des Rouches.

"Tout le monde est heureux de venir travailler"

L'ambiance est bonne en bord de Meuse avant de débuter la nouvelle saison. "Le feeling qui se dégage du groupe est bon. Tout le monde est heureux de venir travailler, de se voir et de s'entraîner. Le dernier match amical a donné beaucoup de confiance et de force au groupe. Les joueurs veulent apprendre, progresser et réaliser quelque chose. Il y a des progrès et nous voulons nous montrer devant nos fantastiques fans. Nous sommes excités de débuter la saison à domicile devant nos supporters. Nous visons les trois points et devrons rester concentrés sur le terrain", a précisé l'ancien coach du Celtic.

Place à La Gantoise ce vendredi soir à Sclessin. "Une très bonne équipe de football qui est organisée, physique et technique. Affronter l'une des meilleures équipes du championnat lors de la première journée ne peut pas être une mauvaise chose. Nous devons performer contre n'importe quelle équipe et croire en nous. Puis, nous devons faire de notre stade une forteresse imprenable. Qu'il soit difficile pour l'adversaire de s'y produire. C'est en restant unis, tous ensemble, en formant une équipe que nous y arriverons. Nous aurons des moments forts et des moments faibles mais le plus important sera de rester ensemble", a conclu Deila.