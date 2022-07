Officiel : Une cible de Bruges et d'Anderlecht débarque en Liga

Promu en Liga, les Catalan s'offrent un joli coup sur ce mercato.

Ce lundi, Gérone a officialisé l’arrivée en prêt pour un an de l’attaquant Valentín Castellanos (23 ans) en provenance du New York City FC. L’Argentin a terminé meilleur buteur de Major League Soccer lors du dernier exercice (19 buts) et occupait encore la tête de ce classement cette saison avant son départ (13 buts en 17 matchs). À noter que le joueur était dans le viseur du Club de Bruges et d'Anderlecht ces derniers mois.