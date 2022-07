Ligue des champions : Ludogorets et ses deux Belgicains passent au tour suivant

Plusieurs rencontres du deuxième tour préliminaire retour de la Ligue des champions avaient lieu et ainsi que trois rencontres de C4.

Deuxième tour préliminaire retour de la Ligue des champions :

AEK Larnaca-FC Midtjylland 1-1*(pen)

Olatunji (9e) ; Dalsgaard 12e)

FC Sheriff-Maribor 1-0

Yansane (88e)

Viktoria Plzen-HJK Helsinki 5-0

Pernica (11e), Sykora (21e et 73e), Hejda (31e) et Kliment (84e)

F91 Dudelange-Pyunik 1-4

Hassan (21e) ; Otubanjo (24e et 76e) et Juricic (54e et 85e)

Shamrock Rovers-Ludogorets Razgrad 2-1

L'ancien joueur d'Eupen Olivier Verdon et l'ancien joueur de La Gantoise Igor Plastun étaient alignés d'entrée de jeu chez les visiteurs.

Greene (21e) et Emakhu (88e) ; Oliveira Souza (90e+1)

Shkupi-Dinamo Zagreb 0-1

Ademi (47e)

Deuxième tour préliminaire retour de Conference League :

Lincoln Red Imps FC-Tobol Kostanay 0-1

Tosic (31e)

TNS-Vikingur Reykjavik 0-0

Balkani-La Fiorita 6-0

Rrahmani (6e, 8e et 69e), Abazi (73e et 90e+1) et Krasniqi (75e)