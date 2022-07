Dries Mertens doit enclencher son chrono

Le Diable Rouge ne prolongera pas avec Naples, c'est acté. Il est donc plus que temps pour lui de se tourner vers la recherche d'un nouveau club.

Dries Mertens est une légende à Naples. 397 rencontres entre 2013 et 2022, 148 buts, 90 passes décisives. De quoi effacer Diego Maradona des livres d'histoire et être adulé à l'ancien stade San Paolo, qui porte désormais le nom de l'ancienne gloire argentine.

Mais pour revenir au présent et surtout au futur, Le Diable Rouge est sans club actuellement et même s'il profite de la vie à Tomorrowland, il va être temps pour lui de signer dans un club, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, à 35 ans, il ne doit pas se tromper, car il s'agira certainement du dernier club de sa carrière. On le sait, il veut jouer en Ligue des Champions et il n'y a pas de la place pour tout le monde à l'intérieur des clubs qualifiés.

Ensuite, vu son âge, il va avoir besoin d'une très bonne préparation pour revenir à 100 % et aller chercher une place de titulaire dans des noyaux de plus en plus compétitifs, de plus en plus remplis de qualités. Et puis on ne va pas se mentir, même si Dries est apprécié, le temps ne joue pas avec lui : un joueur de 35 ans fait peur.

Enfin, et c'est assurément le plus important pour lui, en novembre prochain, il y a un tournoi important au Qatar. Mertens se doit d'être à 100 % pour s'assurer du voyage, même si c'est assez compliqué pour certains Diables dont l'avenir est encore flou.

Nous sommes bientôt au mois d'août, les championnats vont reprendre et Dries Mertens est encore à quai. Il est temps pour lui de trouver une belle destination.