Le PSG forcé de vendre un crack en attaque ?

Le jeune joueur pourrait voir son avenir s'écrire loin du Parc des Princes.

Après deux années de prêt réussies à Lens (21 buts et 6 assists en 65 matchs), Arnaud Kalimuendo (20 ans) est de retour au PSG. Malgré la forte concurrence qu'il y a en attaque, le jeune international U21 français peut espérer recevoir sa chance cette saison.

Récemment, au micro de RMC Sport, le coach Christophe Galtier avait fait le point. "Kali sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé."

Sur les tablettes de plusieurs clubs européens, Kalimuendo devrait bel et bien partir. La cause, selon L'Equipe : la nécessité du PSG de vendre des joueurs. Il serait donc mis sur le marché alors que cela n'était pas sa volonté. Côté prétendants, notamment Nice, Rennes, mais aussi Leeds seraient sur le coup.