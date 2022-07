Mark Van Bommel : "On s'est entraînés aux tirs au but, mais on espère ne pas en arriver là"

Après une prestation très décevante lors de la rencontre aller, les Anversois devront se rassurer ce jeudi soir.

L'Antwerp a concédé le partage sur sa pelouse la semaine dernière lors de son premier tour préliminaire de Conference League. Opposés à Drita, les Anversois ne sont jamais parvenus à trouver le chemin des filets. Alors que le match retour se déroulera demain au Kosovo, Mark Van Bommel et Toby Alderweireld se sont exprimés devant la presse. "Aurons-nous un match similaire à la rencontre aller ? Difficile à dire, mais nous voulons attaquer à nouveau. Cela va dépendre de ce que fait notre adversaire. Si on s'est entraînés aux tirs au but ? Oui, mais on espère ne pas en arriver là" commente Van Bommel.

"Nous sommes ici avec comme seule mission de franchir le prochain tour. Nous devons convertir la différence de qualité en buts. Il faudra cependant se montrer vigilant défensivement, car on a vu lors de la rencontre aller que Drita peut se montrer dangereux. La victoire face à Malines en championnat nous a donné de la confiance. Nous devons désormais nous en servir pour gravir les échelons" ajoute Alderweireld.