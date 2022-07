Bonne nouvelle pour Kevin De Bruyne et Cie : Liverpool sera sans son dernier rempart pour le Community Shield

La revanche entre les deux mastodontes du football anglais se jouera sans une pièce maîtresse côté Reds.

Ce samedi, Liverpool retrouve Manchester City pour le Community Shield, l'équivalent de la Supercoupe d'Angleterre.

Pour ce premier match au sommet de la saison outre-Manche, Liverpool devra faire sans son gardien titulaire Alisson Becker. C'est également le cas de l'attaquant portugais Diogo Jota.

"Non, Alisson et Diogo n'ont aucune chance (de jouer ce samedi). Alisson s'est entraîné aujourd'hui plus que la veille, donc il sera certainement disponible pour Fulham (samedi 6 août, ndlr) mais pas pour ce week-end", a déclaré Jurgen Klopp en conférence de presse.