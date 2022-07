Officiel : Kompany recrute à nouveau en Pro League

Comme Vincent Kompany l'avait annoncé ce mercredi en conférence de presse, Burnley n'a pas fini de recruter...et surtout pas en Belgique. Les Clarets viennent d'annoncer la signature de Vitinho (22 ans). Le Brésilien du Cercle de Bruges aurait visiblement tapé dans l'oeil de Kompany lorsque ce dernier entraînait Anderlecht. L'arrière droit s'est engagé jusqu'en 2026 avec la formation de Championship.

Après Samuel Bastien et Josh Cullen, c'est le troisième joueur de Pro League recruté par Kompany depuis son retour en Angleterre. D'autres pistes existent encore, telles que Manuel Benson ou Makhtar Gueye.

Join us in welcoming Brazilian defender Vitinho from Cercle Brugge on a four-year deal for an undisclosed fee.



Bem-vindo, Vitinho! 🇧🇷#WelcomeVitinho