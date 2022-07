Officiel : Gohi Bi Cyriac entraîneur de Villers en... P3 liégeoise

Une reconversion surprenante pour l'ancien joueur du Standard de Liège et du Sporting d'Anderlecht.

Certaines carrières s'arrêtent de manière plus précoce que d'autres. Sans club depuis son départ de Sivasspor en 2019, Gohi Bi Cyriac n'avait toujours pas retrouvé de nouveau défi et a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur professionnel.

Âgé de 31 ans, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht et du Standard de Liège, notamment, et qui a disputé plus de 150 rencontres dans notre championnat de Belgique, a retrouvé du service, dans un endroit surprenant.

L'ancien international ivoirien (11 sélections, 2 buts) devient en effet l'entraîneur principal de...Villers, en troisième provinciale liégeoise. Les contacts, débutés il y a une vingtaine de jours, ont abouti à un accord cette semaine. Il s'agit d'une reconversion surprenante pour l'ancien attaquant de notre championnat de Belgique, qui débutera donc son nouveau défi le 14 août prochain, sur la pelouse d'Oleyennes Réunies.

Si les premières discussions tournaient autour d'un contrat de joueur-entraîneur, Cyriac ne devrait finalement pas chausser les crampons sur les pelouses provinciales liégeoises, sauf en cas d'hécatombe dans son effectif.