Orel Mangala à Nottingham Forest, c'est fait !

Orel Mangala a passé vendredi sa visite médicale à Athènes. Direction ensuite Londres et Nottingham Forest. Le milieu de terrain de 24 ans a été filmé et photographié en train de signer son contrat avec le promu en Premier League. Il serait lié pour les 4 prochaines saisons à son nouveau club.

Nottinghaml devrait débourser environ 15 millions d'euros. L'officialisation est prévue dans la journée. Il s'entraînera ce samedi avec ses nouveaux coéquipiers.

Recruté par Stuttgart en 2017 à Anderlecht, Mangala a ensuite été prêté une saison à Hambourg. Il a disputé 109 matchs avec le VfB et a connu récemment sa première sélection chez les Diables lors des amicaux de mars.

