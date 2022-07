Smail Prevljak rassure sur son avenir : "Je me sens bien à Eupen"

L'attaquant bosnien dit souhaiter rester chez les Pandas jusqu'à la fin de son contrat.

Considéré comme l'une des seules satisfactions du côté d'Eupen la saison dernière, Smail Prevljak (27 ans) a été récemment été honoré par son coach Bernd Storck. "Assurément l'un des meilleurs joueurs à son poste en Belgique", avait déclaré l'Allemand, qui avait rappelé qu'il fera "tout pour le conserver".

Il faut dire que le Bosnien fait des envieux. Approché par Anderlecht lors du dernier mercato d'hiver, il a également été cité du côté du Genoa.

Mais que les Pandas ne s'en fassent pas : Prevljak a assuré en conférence de presse vouloir rester au club. "Je me sens bien à Eupen où j'ai encore un an de contrat. Je ne songe pas à partir, même si en football on ne sait jamais. Parfois tout va très vite", a-t-il déclaré avant le match de ce week-end contre Bruges.