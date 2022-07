Yves Vanderhaeghe confiant : "Nous avons fait mal à Anderlecht en deuxième mi-temps la semaine dernière"

Le KV Ostende a perdu contre Anderlecht (2-0) lors de la première journée de championnat et le KV Malines a été battu par l'Antwerp à domicile (0-2). Les deux équipes veulent prendre des points dans la rencontre qui les oppose.

Pour Yves Vanderhaeghe, l'objectif est très clair. "Nous voulons prendre les trois points et nous débarrasser du zéro. Avec nos supporters, nous voulons essayer de rejoindre les autres, de faire notre vrai départ", a déclaré l'entraîneur d'Ostende en conférence de presse.

Ces deux derniers jours, Ostende a annoncé deux nouveaux venus avec l'attaquant Hornby et le gardien Philips, mais les deux joueurs ne sont pas encore éligibles pour jouer. Le match arrivera également trop tôt pour Brecht Capon, blessé. "Mais nous récupérons deux joueurs avec Batzner et Dewaele. Cela offre des possibilités et signifie que nous avons plus de choix et que nous pouvons changer les choses maintenant."

"Après le match d'Anderlecht, il restait un sentiment positif. Nous devons nous regarder dans la glace parce que nous n'avons pas pris de point, mais pour le reste, nous avons fait mal à Anderlecht en deuxième mi-temps et avec un peu de chance, nous aurions pu égaliser. Si nous y étions parvenus, nous aurions peut-être pu passer au-dessus", a conclut Vanderhaeghe.